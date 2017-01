Pinas tekent contract bij FC Dordrecht

FC Dordrecht

Shaquille Pinas heeft donderdag een tweejarig contract getekend bij FC Dordrecht. Het nieuwe contract van de 18-jarige middenvelder gaat per 1 juli 2017 in.

Pinas speelt al zes jaar in de jeugdopleiding bij de Schapenkoppen. Daarvoor speelde de middenvelder in de jeugd bij Feyenoord en ADO Den Haag. In de afgelopen uitwedstrijd tegen FC Oss zat het talent bij de wedstrijdselectie. Hij maakte nog geen minuten in het eerste elftal.



Eerder tekende Bradley de Nooijer en Anthony Berenstein al een contract bij FC Dordrecht.