Schiedam zamelt koffieprut in voor Rotterzwam

Rotterzwam's elektrieke ophaaldienst voor het Schiedamse Stadskantoor Andere kant van het uitlaatloze autootje dat binnenkort ook op koffiedrabdiesel kan rijden misschien

Ambtenaren zijn net als het passante publiek en veel RTV Rijnmond-medewerkers zware koffiedrinkers en verzot dan wel verslaafd aan liters koffie per week.

Al die bakkies leveren natuurlijk een immense berg koffiedrab op. Normaliter verdwijnt dat allemaal in de afvalcontainers om dan vervolgens met vuilnisauto's richting de verwerkingsovens te worden gedirigeerd en automatisch kilo's fijnstof- en CO2-uitstoot richting veroorzakend.



Schiedam draait en maakt er in samenhang met Rotterzwam nu bitterballen, saucijzenbroodje en schimmelsoep van. Aan de Maasboulevard in het voormalige Tropicanagebouw zet men de tonnen drab in de week op kweek.



'Eigen gezwam eerst'-propagandist Jack Kerklaan gaat maar 's zwaar zwart op de koffie bij deze Schiezwamse duurzamheidswethouder Paticia van Aaken, die Rotterzwam-initiator Siemen Cox net de eerste lading prut in de mik schuift.