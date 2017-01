Van Beek jaar langer bij Feyenoord

Sven van Beek

Sven van Beek gaat zijn contract bij Feyenoord met één jaar verlengen. De 22-jarige verdediger zal binnenkort zijn handtekening zetten onder een nieuwe verbintenis die hem tot de zomer van 2019 verbindt aan de Rotterdamse club.

Het vorige contract van Van Beek liep tot de zomer van 2018. Van Beek speelt al vanaf de jeugdopleiding voor Feyenoord en kwam tot dusver tot 65 competitiewedstrijden. Hij is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Feyenoord. Dit seizoen kwam hij vanwege een voetblessure nog niet in actie in het eerste elftal. Op dit moment werkt hij hard aan zijn herstel.