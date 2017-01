Prikkeldraaduil blijkt oud-patiënt Karel Schot

De dode bosuil - Foto: Niels Godijn De uil in 2010 - Foto: Niels Godijn

Een macabere vondst in Poortugaal vorige week. Aan het prikkeldraad bungelde een dode uil. Het dier blijkt een voormalig patiënt van Vogelklas Karel Schot in Rotterdam te zijn. "Het is erg zonde", zegt vogelaar en uilenkenner Niels Godijn. Hij ontdekte de dode bosuil.

Volgens André de Baerdemaeker van Vogelklas Karel Schot heeft het dier het prikkeldraad waarschijnlijk over het hoofd gezien toen hij in het donker over het veld vloog. "We zien het wel vaker, maar dan voornamelijk bij velduilen."



Godijn ontdekte het dode dier toen hij bezig was met zijn uilenproject in de Albrandswaard. "Ik zag iets bruins aan een hek bungelen. Met mijn verrekijker zag ik al van grote afstand dat het een bosuil moest zijn."



Godijn maakte een foto van het dier. Door het nummer van de ring terug te zoeken in een landelijke database, ontdekte hij dat de vogel van de Vogelklas moest zijn. Toeval of niet: Godijn fotografeerde het dier ook al toen het als patiënt werd binnengebracht.



Adoptieproject

De bosuil werd in april 2010 als kuiken gevonden in Alblasserdam. De jonge vogel werd korte tijd later teruggeplaatst in een ander nest omdat de Vogelklas zijn eigen nest niet kon vinden.



"Uilenmoeders doen daar nooit moeilijk over, want ze herkennen hun eigen uilskuikens niet. Het was een adoptieproject", herinnert Mirjam van den Ouden, hoofd Dierverzorging van de Vogelklas, zich.



'Fantastisch leven'

Dat het adoptieplan destijds heeft gewerkt, blijkt uit de vondst van de dode bosuil.



"Ook al is het fijn om te weten dat ons uilskuikentje zes jaar lang een fantastisch leven in het wild heeft gehad, een terugmelding op deze manier heb ik toch liever niet", zegt Van den Ouden.