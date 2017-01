A13 naar Den Haag weer open na dodelijk ongeval

De A13 richting Den Haag is donderdag urenlang dicht geweest na twee ongelukken. Bij een daarvan kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven.

's Ochtends vroeg werd een vrachtwagenchauffeur onwel, waardoor hij met zijn wagen van de weg raakte. De 55-jarige man uit Sliedrecht overleefde het ongeluk niet Een paar uur later was er opnieuw een ongeval in de richting van Den Haag. Een truck reed in de file achterop een stilstaande auto.Het duurde tot halverwege de middag voordat de A13 weer helemaal vrij was.