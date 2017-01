Rijstrook A13 naar Den Haag weer open na nieuw ongeluk

Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag was donderdagmiddag opnieuw een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De truck reed achterop een auto die in de file stond. De weg was daardoor helemaal dicht.





Het is het tweede ongeluk dat donderdag is gebeurd op de A13 naar Den Haag. 's Ochtends vroeg werd een vrachtwagenchauffeur onwel, waardoor hij met zijn wagen van de weg raakte. De 55-jarige man uit Sliedrecht



De A13 naar Den Haag is door het dodelijk ongeluk al de hele dag grotendeels dicht. Eén rijstrook was nog open, maar die ging door het tweede ongeluk ook dicht.



Inmiddels is die rijstrook weer open. Drie andere rijstroken blijven nog tot de avondspits dicht. Het verkeerd wordt geadviseerd om te rijden via de A4. Het ongeluk gebeurde bij de afslag Delft-Zuid rond 13.20 uur. Er zouden twee gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht.