Rotterdamse kunstenaar bouwt maquette van Frankfurt

In een loods in Schiedam is afgelopen maanden hard gewerkt aan een maquette van de Duitse stad Frankfurt. Het financiële hart, de farmaceutische industrie en historische stadsdelen zijn terug te vinden in het kunstwerk dat is gemaakt door Rotterdammer Herman Helle.

De maquette is gemaakt in opdracht van het Historisches Museum in Frankfurt. Met een team van meer dan vijftien medewerkers is er vijf maanden gewerkt om de stad na te bouwen.Het is geen exacte replica, maar een creatieve invulling van de wijken in de Duitse stad aan de rivier de Main. "Het is meer een portret van de stad", legt Helle uit.Zo verbeelden oude, lege medicijndoosjes de farmaceutische industrie langs de stad en is het gebouw van de Europese Centrale Bank in Frankfurt gemaakt van honderden versnipperde eurobiljetten. De gevangenis van de stad is gemaakt van een grote muizenval.[tweet: https://twitter.com/nielsvanhattem/status/822027856264003584 Komend weekend is de maquette voor publiek te zien. Daarna zal de 75 vierkante meter aan het einde van de maand in delen naar Frankfurt worden gebracht en permanent te zien zijn in het Historisches Museum Frankfurt.