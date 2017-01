Brandweer voorkomt brand in woning Zwijndrecht

Foto: Anneke TM

In een schuur aan de Suite in Zwijndrecht is donderdagmiddag een uitslaande brand geweest. De berging is verloren gegaan.

De brandweer probeerde te voorkomen dat de brand zou overslaan naar het huis achter de schuur. Dat is is gelukt.



Het vuur brak rond 14.15 uur uit en was snel uitslaand. De schutting vatte daardoor ook vlam. In de schuur stonden meerdere gasflessen en een motorfiets. De gasflessen zijn ontploft, waardoor het aanvankelijk lastig was om de brand te blussen.



De brand was rond 14.40 uur onder controle. Momenteel wordt nog geblust om kleine brandhaarden uit te krijgen. Er komt nog 'best wel wat rook vrij', zegt de brandweer.



Strooien

Omdat het bluswater door de vorst bevriest op de weg, wordt er gestrooid.