Schaakgrootmeesters spelen partijen in de Kuip

Schaakgrootmeesters poseren op de middenstip in de Kuip

Verschillende schaakgrootmeesters zijn donderdag in De Kuip begonnen aan hun wedstrijden tijdens de vijfde speelronde van het Tata Steel Chess Tournament, het grootste schaaktoernooi ter wereld.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst opende de speelronde donderdagmiddag met een gongslag. Het prestigieuze schaaktoernooi dat in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee begonnen is, kent in totaal dertien rondes waar verschillende grootmeesters hun partijen spelen. Ook wereldkampioen Magnus Carlsen neemt deel aan toernooi. Verder komen de Nederlandse grootmeesters Loek van Wely en Anish Giri in actie.



Het is de tweede keer dat het schaakevenement georganiseerd wordt in Rotterdam. In 2015 werd er in het gebouw 'De Rotterdam' geschaakt.