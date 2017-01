Nighttown en het tweede leven van bioscopen

De neonletters van Nighttown

De gele neonletters van voormalig poppodium Nighttown schitteren nu bij Museum Rotterdam en brengen muziekherinneringen terug bij generaties Rotterdammers. Lang voor de dampende beats zat op dezelfde plek... een bioscoop.

Bijna twintig jaar lang, van 1988 tot 2006 was Nighttown the place to be voor muziekliefhebbers. Net als Rotterdam is het poppodium continu in beweging. Hier wordt Dance groot, maar gieren ook gitaren en vloeien de rhymes. Klinkende namen en aanstormende vernieuwers in allerlei genres laten het pand aan de West-Kruiskade trillen op zijn grondvesten.



Die verscheidenheid aan stijlen is niet alleen de kracht van het podium maar draagt ook bij aan een onontwarbare organisatie. Financiële problemen doen Nighttown uiteindelijk de das om. Jaren later vindt kunstenaar Gyz de la Riviere de neonletters op marktplaats.nl. Hij schenkt het Nighttownbord aan het museum met als titel ‘The Party is over’. Want "waar Rotterdam danste, kun je nu alleen terecht voor Aziatische lekkernijen."



Sentiment en verzet

Maar vóór de generaties die met nostalgie terugdenken aan de avonden in Nighttown, was er de BAF, het Bezoekers Arena Front, dat in 1988 het pand bezette omdat ze tegen de plannen van Fons Burger met Nighttown waren en deze te commercieel vonden. Tot 1988 zat Jongerencentrum/poppodium Arena in het pand aan de West-Kruiskade, met een andere muzikale opvatting en programmering.



Voormalige bioscoop

Voordat Arena een poppodium werd, was het ruim 45 jaar lang een bioscoop, van 1936 tot 1982. En meer voormalig bioscopen kregen een tweede leven als dansvloer of andere culturele of uitgaans-bestemming. Bios Corso werd Off Corso en Bios Thalia werd uitgaansgelegenheid De Beurs.



Sommige bioscopen kregen een heel andere bestemming, zo werd Theater Victoria aan de Bergweg Correct Electronics en werd Bios Capitol aan de Nieuwe Binnenweg een evangelisch centrum. In de stad blijken talloze voormalig bioscopen een volgend leven te hebben gekregen, een nieuwe bestemming. Van poppodium tot gokhal of supermarkt. Als onderdeel van een stad in beweging.