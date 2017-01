Ambulance gekraakt tijdens hulpverlening

BR1702_ambu

Afgelopen zondag rond zeven uur in de avond wordt ingebroken in een ambulance. De ambulance medewerkers zijn op dat moment bezig om hulp te verlenen. De ruit van de ambulance wordt ingegooid en iemand neemt een tas mee met daarin privespullen van de ambulancechauffeur. De diefstal is aan de Schinnenbaan waar een bewoner onwel is geworden. In de tas zat onder anderen een gele ambulance-regenjas, een zonnebril, sleutels, handschoenen en de avondmaaltijd van de chauffeur. De politie wil deze hulpverleners graag helpen en de dief of dieven opsporen. Getuigen gezocht dus! U kunt bellen met 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Als u camerabeelden hebt van de omgeving Schinnenbaan ziet de politie die ook graag.