De (boze?) wolf in Chris Natuurlijk van 21 januari

Wolven, het 46e IFFR en workshop in het teken van Jungleboek in Chris Natuurlijk.

Bij de wolvenvallei van Diergaarde Blijdorp praat Chris Natuurlijk met Dik van der Meulen over De kinderen van de nacht . In dit boek doet Van der Meulen niet alleen verslag van zijn zoektocht naar de wilde wolf, hij vraagt zich ook af wat mensen toch altijd tegen wolven hebben gehad. Waarom staat de wolf zo slecht bekend in sprookjes en andere verhalen? Maar het beeld van de grote, boze wolf is wel aan het kantelen. Nederland lijkt de wolf weer terug te willen. Met uitzondering van schapenboeren en schaapherders.Hoe klinkt een slang, een beest dat eigenlijk geen geluid maakt? Met Jet Manrho van Boekie Boekie gaat Chris Natuurlijk naar het Rotterdams conservatorium, waar componist Peter Jan Wagemans aan de hand van improvisaties op de piano uitlegt hoe belangrijk muziek is bij films en soms ook bij animaties.Op het 46ste International Film Festival Rotterdam, verzorgt Boekie Boekie, het literaire tijdschrift voor kinderen, de masterclass Van illustratie naar animatie. De tijger sluipt steeds dichterbij; het International Film Festival Rotterdam IFFR , gaat beginnen. Directeur Bero Beyer vertelt in Chris Natuurlijk over de komende, 46e editie van het festival dat van 25 januari tot en met 5 februari gehouden wordt in Rotterdam.