Praat mee in het Rijnmond Nu Mediacafé

Presentator Ruud de Boer in gesprek met eigenaresse Tineke Speksnijder van De Schouw

De studio van Rijnmond Nu is weer gevestigd in het journalistencafé De Schouw aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. Uiteraard krijg je vanaf vier uur het Nieuws, mooie reportages en lekkere muziek om je oren. Maar ook duiding van het nieuws in het journalistenforum.





Twitteren voor de uitzending doe je naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :



RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:







Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de





Staat er bij dit artikel het symbool van een luidsprekertje? Dan kun je de uitzending terugluisteren door er op te klikken. Gebruik je nu de app? Scroll dan naar beneden. Wil je meepraten? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.Twitteren voor de uitzending doe je naar @JournalistRuudKijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Door: Ruud de Boer Correctie melden