'Tunnel metrostation Dijkzigt op tijd klaar'

De bouwput bij Dijkzigt

De bouw van een tunnel bij metrostation Dijkzigt in Rotterdam vordert gestaag ondanks enkele tegenslagen. Eind vorige maand liep het project vertraging op toen de bouwers op grote stukken puin stuitten. Toch lijkt het erop dat de deadline van 1 juni wordt gehaald.

Verkeerschaos

Dat is maar goed ook, want een maand later op 3 juli wordt gestart met de renovatie van de Maastunnel. Dan is het belangrijk dat de Rochussenstraat weer open is voor verkeer.



De tunnel bij het metrostation wordt gebouwd vanwege de verwachte toename van het aantal reizigers dat van station Dijkzigt gebruik gaat maken.



De entree van het Erasmus MC gaat namelijk verhuizen en komt pal voor het station terecht. Ook het aantal studenten van de Hogeschool Rotterdam neemt toe. Zij kunnen in de toekomst via de tunnel de school bereiken.



Afval in de grond

De bouw ging voorspoedig, totdat de damwanden de grond in moesten. ‘Tijdens de vorige bouw is er nogal wat afval in de bouwput gegooid en dat komen de bouwvakkers nu weer tegen.



''Door stalen elementen krijg je geen damwanden heen'', legt John de Rijke, projectmanager van de RET uit. Er is een oplossing gevonden door grout, een mengsel van water en cement, te gebruiken. Deze werkwijze kost alleen wel veel tijd.



De bouwvakkers hebben lange dagen gemaakt om de achterstand in te halen. Dat is redelijk gelukt, maar er moet de komende tijd nog wel hard gewerkt worden.



De Rochussenstraat moét namelijk af zijn, voordat de Maastunnel wordt afgesloten. Anders zijn twee belangrijke verkeersaders in de stad tegelijkertijd niet toegankelijk voor verkeer.



Bushalte verplaatst

Om de deadline te halen, wordt de bushalte voor het Erasmus MC in februari tijdelijk verplaatst. Zo kan de Rochussenstraat snel geasfalteerd worden.



Als er in dit tempo doorgewerkt wordt en er niets meer tegen zit zijn de werkzaamheden naar verwachting begin juni afgerond.