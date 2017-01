Ontsnapte gevangene na etmaal nog steeds spoorloos

De zware crimineel Elias Adahchour is een etmaal na zijn spectaculaire ontsnapping uit het Sint Fanciscus Gasthuis in Rotterdam nog niet gevonden. De 24-jarige Adahchour werd woensdag rond 16.00 uur voor het laatst gezien op de Gordelweg. Hij was toen net de drukke snelweg A20 overgestoken.

De politie heeft een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd en kijkt camera's in Rotterdam-Noord uit. Er zijn tientallen tips binnengekomen, maar de gouden tip zit daar volgens de politie nog niet bij.Donderdagmiddag gaf de politie nieuwe foto's van de ontsnapping vrij. De foto's tonen Adahchour in het ziekenhuis en rennend op het parkeerterrein.Adahchour zat sinds 23 december vast voor poging tot doodslag . De politie roept mensen niet zelf in actie te komen als ze weten waar hij is, maar 112 te bellen.De verdachte is vuurwapengevaarlijk, maar dat wil volgens de politie nog niet zeggen dat hij ook daadwerkelijk een vuurwapen bij zich heeft."Maar we weten niet zeker of hij een vuurwapen heeft. Er is sinds de ontsnapping veel tijd voorbij gegaan."