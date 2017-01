Vrijwilliger KWF Kankerbestrijding krijgt 370 euro boete

Harry Dijkstra van KWF Kankerbestrijding wilde woensdag snel even de opbrengst van een collecte storten. Zes minuten later zat er een bekeuring van 370 euro onder z'n ruitenwisser op de Spuiboulevard in Dordrecht.

De 62-jarige Dordtenaar is er helemaal stuk van: "Er stond een bordje invaliden parkeren, maar dat heb ik helemaal over het hoofd gezien. Stom natuurlijk. Ik had voor 1 euro 50 een parkeerkaartje uit de automaat gehaald en was me van geen kwaad bewust."Normaal komt Dijkstra nooit bij de bank aan de Spuiboulevard: "Ik ben penningmeester van het KWF in Dordrecht en stort contant geld altijd af op het Damplein, maar het apparaat was daar kapot, dus verwezen ze me naar het centrum."Hij vindt de boete buiten alle proporties: "Als ik nou met 100 kilometer over de Viottakade scheur of zo, dan begrijp je het. Maar 370 euro omdat je niet goed oplet en een paar minuten op een verkeerde plek staat? Ik wist niet wat ik zag toen ik die bon pakte."De bekeuring werd uitgeschreven door toezichthouders van de gemeente Dordrecht. Die wil slechts kort reageren: "Meneer kan bezwaar maken en dan zullen wij daar serieus naar kijken en eventueel contact met hem opnemen."Volgens de gemeentelijk woordvoerder spreekt het wel in het voordeel van Dijkstra dat hij een parkeerkaartje gekocht had: "Maar nogmaals, wij gaan hierover niet in discussie via de media."