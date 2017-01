Goethe Instituut promoot Duitse taal op scholen

Het Duitse promotieteam

Steeds minder scholieren kiezen Duits. Het aantal leerlingen dat Duits kreeg op school was in 1995 nog 60 procent. In 2015 was dat gedaald naar 40 procent. Het Rotterdamse Goethe Instituut trekt aan de bel.

Een speciaal Mach Mit! team trekt langs middelbare scholen om leerlingen beter kennis te laten maken met de Duitse taal en cultuur. Donderdag was het de beurt aan het Rotterdams Lyceum.



"We laten de kinderen Duitse videoclips zien, waarbij ze een aantal vragen moeten beantwoorden", zegt Julian Ide van het Goethe Instituut.



"Of we vragen ze om uit te zoeken welke afkortingen Duitse jongeren gebruiken op Whatsapp. We hopen hen te laten zien dat de Duitse cultuur veel te bieden heeft en dat Duits leren hen veel kan brengen."



In 2015 werd er voor 167 miljard euro handel gedreven tussen Nederland en Duitsland. "Toch zien we dat steeds minder leerlingen Duits als eindexamenvak kiezen", zegt Julian Ide.



"Terwijl handelspartners in Oost-Europa vaak wel Duits spreken. Dan bestaat het gevaar dat bedrijven eerder in zee gaan met Oost-Europese partners, zodat ze in hun moedertaal zaken kunnen doen."



Duits staat onder scholieren bekend als een moeilijke taal, besluit Ide. "En natuurlijk, als je het foutloos wilt spreken en schrijven, dan is dat ook niet makkelijk. Maar dat hoeft niet eens het doel te zijn. Duitsers vinden het heel prettig als ze in hun eigen taal met iemand kunnen spreken. Dat je dan misschien niet alle naamvallen kent, dat maakt hen echt niets uit."