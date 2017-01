CDA wil dorpsburgemeester voor Rotterdamse gebiedsdelen

Sven de Langen

Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis moeten een dorpsburgemeester krijgen om te voorkomen dat de belangen van de kleinere kernen binnen de gemeente Rotterdam ondersneeuwen. Dat zegt het CDA.

Er moet ook extra geld komen, dat de dorpsburgemeesters zelf naar eigen invulling zouden mogen besteden.



''Het is onlogisch zoals het nu is georganiseerd, want je moet ongelijken niet gelijk behandelen'', zegt CDA'er Sven de Langen.



Half miljoen euro

''Ik vind ook, los van de dingen die ze normaal gesproken al van de gemeente krijgen op het gebied van buitenruimte, welzijn en sport, dat ze daarbovenop met een half miljoen per gebied ook zelf keuzes moeten kunnen maken die passen bij het dorp.''



''De behoeften van een dorp toch echt anders zijn dan andere delen van de stad'', besluit De Langen.



Gemeenteraadsvergadering

Of de kleinere kernen binnen de gemeente meer zelfstandigheid krijgen, wordt donderdagavond besproken in de Rotterdamse gemeenteraad.