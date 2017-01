Dordrecht Pride keert terug

Trouwen op Dordrecht Pride

In Dordrecht is dit jaar weer een gaypride. Op 16 september zal op een nog onbekende plek de Dordrecht Pride worden gehouden.

In 2013 en 2014 was het festival ook al in Dordrecht. Daarna stopte de gemeentelijke subsidie.



Nu wil de organisatie op eigen kracht een eendaags festival op poten zetten. Bij de vorige edities waren er volgens de organisatie een paar duizend bezoekers verspreid over meerdere dagen.