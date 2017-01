Rotterdam-Ommoord uur zonder stroom

Stedin

Een deel van Rotterdam-Ommoord heeft donderdagavond een uur zonder stroom gezeten. De storing ontstond volgens netbeheerder Stedin rond 20.00 uur door een defecte kabel.

Ongeveer 3700 aansluitingen in de grassen-, varen- en bloemenbuurt tussen de snelweg A20 en President Rooseveltweg kwamen zonder elektriciteit te zitten. Op sociale media kwamen tientallen meldingen binnen over de stroomstoring.



Monteurs van Stedin waren snel ter plaatse en hadden de stroomstoring in Rotterdam-Ommoord kort na 21.00 uur verholpen.