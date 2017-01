Afhaalchinees overvallen in Dordrecht

Politie

In de Dordtse wijk Dubbeldam is donderdagavond een afhaalchinees op het damplein overvallen.

Een man kwam met gezichtsbedekking de zaak binnen en eiste geld van het personeel. Hij had mogelijk ook een vuurwapen bij zich.



Personeel heeft de man geld meegegeven. Daarna is hij er te voet vandoor gegaan. Er is nog niemand opgepakt.