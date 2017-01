Rotterdam zet dertien gratis fietspompen in de stad

Fietspomp op het Hofplein Kaart van fietspompen

Goed nieuws voor fietsers in Rotterdam. De gemeente geeft sinds deze week gratis lucht weg. Langs de drukste fietsroutes in de stad worden gratis fietspompen geplaatst. De eerste fietspomp staat op het Hofplein.



Met de gratis lucht wil de gemeente de stad aantrekkelijker maken voor fietsers. “Extra lucht voor onderweg maakt de fietstocht comfortabeler. We willen een ideale fietsstad worden.

We hopen dat zo steeds meer mensen de fiets pakken en de auto laten staan”, aldus wethouder Pex Langenberg van Vervoer en Duurzaamheid.



Locaties

De locaties van de fietspompen zijn in samenwerking met de Rotterdamse Fietsersbond gekozen.



De pompen staan niet dichtbij openbare fietsenstallingen, fietsenmakers of fietsverhuurpunten. De kans is groot dat daar al een fietspomp aanwezig is.



Proef

Wanneer het koude winterweer voorbij is zullen de overige dertien pompen in twee dagen worden geplaatst.



De fietspompen zijn een proef tot eind 2018. Ze zijn geschikt voor de banden van alle soorten fietsen.