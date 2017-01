Versterkt Rotterdam Basketbal verslaat Aris Leeuwarden

De basketballers van Forward Lease Rotterdam hebben met 87-68 gewonnen van Aris Leeuwarden. De wedstrijd bood de nieuwe Amerikaanse aanwinst Jermaine Marshall de kans om zijn debuut te maken voor het Rotterdamse publiek.

Na het eerste kwart stond Rotterdam nog met 22-19 achter. In het tweede kwart stelde de ploeg van coach Armand Salomon orde op zaken. Bij rust stond er een voorsprong van 42-34 op het scorebord. Die voorsprong werd daarna slechts uitgebouwd, waardoor de overwinning op directe concurrent Aris Leeuwarden een feit werd.Rotterdam en Leeuwarden hebben nu allebei 12 punten uit 16 duels en zijn terug te vinden op plek zes en zeven van de in totaal acht eredivisieclubs.De 26-jarige Marshall, die guard is, is naar Rotterdam gekomen als de vervanger van Anthlon Bell, die op weg leek naar Forward Lease, maar door privé-omstandigheden van de overgang afzag. Marshall kwam hiervoor uit voor Apollon uit Cyprus en speelde eerder al bij Arizona State University (NCAA Pacific-12 Conference) en Penn State.