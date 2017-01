Dove juryleden beoordelen bands in Rotown

Een van de bandjes

Een compleet dove jury beoordeelt donderdagavond in het Rotterdamse Rotown de genomineerden voor de Podiumbeest Awards. De bands worden niet beoordeeld op hun muziek, maar op hun performance.

Jurylid Hassan is volledig doof, maar kan toch genieten van live-muziek: "Ik kan niets horen, maar voel de bas door mijn hele lichaam en daardoor ook het ritme. Ik vind het vooral belangrijk dat ze veel bewegen op het podium en dat ze vrolijk zijn."



Organisator Ronald Ligtenberg van Possibilizer: "Als je als muzikant beter wilt worden in je live-performance, door wie kun je je dan beter laten beoordelen dan door doven? Die zijn hun hele leven getraind in hoe iemand zich visueel gedraagt en kunnen ook veel beter ervaren wat voor energie iemand uitstraalt."



De winnaar van de Podiumbeest Awards mag op 8 april optreden tijdens Sencity in De Rotterdamse Doelen. Dat is een "zintuigelijk" festival voor doven (en horenden) uit heel Europa, waar ze bijvoorbeeld kunnen dansen op een dansvloer die trilt op de muziek.



De optredende bands in Rotown zijn: Driftwood Penquins, Petrol, Them Novelist en Smudged Toads.