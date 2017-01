Zwaargewonde bij aanrijding Drechttunnel

Ambulance Voertuigen Stockfoto (Foto: Tom van Vark)

Op de A16 bij de Drechttunnel is donderdagavond een man ernstig gewond geraakt. Hij werd aangereden toen hij een stilgevallen auto wilde wegduwen.

Het ongeluk gebeurde kort voor middernacht op de rijbaan richting Rotterdam. De traumahelikopter landde op de A16. Het slachtoffer is naar het Erasmus MC gebracht.



Voor de afhandeling van het ongeluk bij de Drechttunnel is de snelweg in beide richtingen een tijdje afgesloten geweest.