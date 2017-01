Mogelijke overval in Rotterdam-Zuidwijk

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie doet onderzoek naar een mogelijke overval aan de Espelo in Rotterdam-Zuidwijk. Het slachtoffer heeft donderdagavond een verklaring afgelegd op het politiebureau.

Iemand belde met de politie omdat de buurman ruzie zou hebben met wat jongeren. Tegen agenten verklaarde de buurman dat hij was overvallen.



Of er ook nog iets is meegenomen, wordt onderzocht. Het slachtoffer heeft op het politiebureau later zijn verhaal gedaan.