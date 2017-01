'Slagader van onze welvaart moet veilig zijn'

In de strijd tegen drugs in de Rotterdamse haven mogen camera's geen mensenhanden vervangen. Dat heeft Ahmed Marcouch, Kamerlid voor de PvdA, gezegd tegen RTV Rijnmond.

Deze week werd bekend dat Rotterdam een bijzonder record in de wacht heeft gesleept: er werd vorig jaar maar liefst 13.312 kilo cocaïne gevonden.Dit betekent dat veel drugs 'op tijd' worden ontdekt: "Elke keer dat je iets pakt is prima en een signaal naar criminelen toe", verklaart Marcouch. "De pakkans is groot, dus criminelen moeten het gevoel krijgen: in de Rotterdamse haven moet je niet zijn."Toch diende de PvdA'er een motie in de Tweede Kamer in. Daarin vraagt hij om voldoende personeel in de haven. "Mochten er meer mensen nodig zijn, dan moet je dat ook meer mensen inzetten."Marcouch noemt de Rotterdamse haven de 'slagader van onze welvaart'. Die moet volgens hem veilig en vrij van misdaad en corruptie zijn. "Dat vraagt inzet van politie, douane en het gemeentebestuur."Om de veiligheid te vergroten liggen er plannen voor meer cameratoezicht en andere slimme technieken. Marcouch is bang dat dit ten koste gaat van recherchewerk door mensen."We zien dat er veel gepakt wordt, dan mag je niet afdingen op aantallen personeel. Een camera kan geen politieagent of douanier vervangen", vertelt de politicus.Over de motie die de PvdA'er ingediend heeft in de Tweede Kamer, wordt volgende week gestemd.Het is niet de eerste keer dat de landelijke politiek zich met de veiligheid van de Rotterdamse haven bezighoudt. Ook in december werden al zorgen geuit over de aantallen medewerkers.Toen vroeg de SP een debat aan om te praten over het onderscheppen van de recordhoeveelheden drugs.