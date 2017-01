John de Wolf te gast in FC Rijnmond

John de Wolf in vervlogen tijden

Met een mooi eredivisieweekend voor de boeg blikken we vooruit op wat er komen gaat in FC Rijnmond, met oud-Feyenoorder en voormalig Spartaan John de Wolf. Heb je vragen voor hem, laat ze hier achter!

Etienne Verhoeff presenteert onze voetbaltalkshow en ook Geert den Ouden schuift aan. Samen kijken ze vooruit naar Feyenoord-Willem II, AZ-Sparta en natuurlijk Excelsior-Go Ahead Eagles.In verband met die belangrijke kraker onderin de eredivisie gingen wij deze week langs in Deventer om te praten met Elvis Manu en tal van andere oud-spelers van Excelsior, die nu bij Go Ahead spelen. Het resultaat zie je vanmiddag, vanaf 17:19 uur, in FC Rijnmond.