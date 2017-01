Politie legt illegaal pokertoernooi op Zuid stil

Archieffoto: Tiago Daniel

Bij een preventieve fouilleeractie heeft de Rotterdamse politie woensdagavond een vuurwapen gevonden. Vervolgonderzoek leidde naar een illegaal pokertoernooi dat door agenten werd beëindigd.

Op de Laan op Zuid hielden agenten een auto aan met daarin drie mensen. De 27-jarige bestuurder werkte mee, maar hij gedroeg zich nerveus. Al snel bleek waarom: de bobbel in zijn broekspijp bleek een geladen vuurwapen te zijn.



De politie arresteerde de drie inzittenden gelijk. Uit onderzoek bleek dat de twee anderen niets fout hadden gedaan. Zij werden weer vrijgelaten.



Pokertoernooi

Het onderzoek bracht rechercheurs ook naar een huis in Rotterdam-Zuid. Daar bleek een illegaal pokertoernooi gaande. De 42-jarige bewoner werd aangehouden.



Alle pokerspullen werden samen met 800 euro in beslag genomen.