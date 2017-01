FC Dordrecht live op rijnmond.nl

Vanavond speelt FC Dordrecht de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Op deze website is via een livestream het duel aan De Krommedijk te volgen.

Rob van der Meer doet verslag vanuit Dordrecht. De wedstrijd begint om 20:00 uur. FC Dordrecht begint in de thuiswedstrijd tegen de concurrent zonder Michael Chacon. ''We gaan gewoon weer met het middenveld spelen waarmee we voor de winterstop ook mee hebben gespeeld'', aldus trainer Gèrard de Nooijer.Dat betekent dat Joris Kramer, Quincy Boogers en Ibrahima Touré tegen de nummer achttien van de eerste divisie op het middenveld zullen beginnen. Ook verdediger Bradley de Nooijer keert terug in het centrum van de verdediging. Hij komt terug van een schorsing.