Wouter Gudde te gast in FC Rijnmond

Met een mooi eredivisieweekend voor de boeg blikken we vooruit op wat er komen gaat in FC Rijnmond, met commercieel manager Wouter Gudde van Excelsior. Heb je vragen voor hem, laat ze hier achter!

Etienne Verhoeff presenteert onze voetbaltalkshow en ook Geert den Ouden schuift aan. Samen kijken ze vooruit naar Feyenoord-Willem II, AZ-Sparta en natuurlijk Excelsior-Go Ahead Eagles.In verband met die belangrijke kraker onderin de eredivisie gingen wij deze week langs bij Elvis Manu, oud-speler van Feyenoord en Excelsior, maar nu actief bij Go Ahead.Omdat Wouter Gudde onze gast is, gaat de wekelijkse stelling vandaag over Excelsior: