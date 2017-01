Striptekenaar Jan Kruis (83) overleden

Striptekenaar Jan Kruis. Foto: ANP Kippa

De in Rotterdam geboren striptekenaar Jan Kruis is overleden. Hij is vooral bekend van de strip Jan, Jans en de kinderen.

Kruis was al een tijd ziek. Hij stierf in zijn woonplaats Mantinge in de provincie Drenthe. Dat heeft zijn familie laten weten.



Jan, Jans en de kinderen

De eerste Jan, Jans en de kinderen verscheen op 12 december 1970 in tijdschrift Libelle. Kruis tekende de wekelijkse strip, met autobiografische elementen, bijna dertig jaar lang.



In 1999 ging hij met pensioen en droeg hij zijn werk over aan een groep tekenaars die onder de naam Studio Jan Kruis werken.



De in Rotterdam geboren tekenaar won in 2009 de Marten Toonderprijs voor zijn oeuvre. Hij is 83 jaar geworden.



'Een heel groot verlies'

Het Stripmuseum Rotterdam noemt het overlijden van Jan Kruis een verlies voor de stripwereld. "Het is van de grote namen", reageert directeur Marc Kleijnen.



Jan, Jans en de kinderen is volgens Kleijnen een strip van grote betekenis: "In strips zag je altijd helden die op avontuur gingen of er werden schurken opgepakt. Jan Kruis heeft dat veranderd."



Volgens de directeur van het Stripmuseum ging Jan, Jans en de kinderen over alledaagse dingen: "Hij haalde ook veel uit zijn eigen leven. Dat sprak mensen aan."



Het Stripmuseum Rotterdam richt op korte termijn een speciale tentoonstelling in ter nagedachtenis aan Jan Kruis.