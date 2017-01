Koopwoningen Rotterdam duurder dan in 2008

Woningen in Rotterdam (archief)

In het laatste kwartaal van 2016 waren koopwoningen in Rotterdam voor het eerst weer duurder dan voor de crisis. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De prijzen bereikten een hoogtepunt in het derde kwartaal van 2008. Daarna daalden de prijzen met bijna 16 procent tot een dieptepunt in het tweede kwartaal van 2013. Nu liggen de prijzen 2 procent boven het niveau in 2008.



De gemiddelde huizenprijs in de regio Rotterdam in het vierde kwartaal ligt volgens de Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Taxateurs (NVM) net boven de 2 ton.



Van de vier grote steden in ons land ligt alleen in Den Haag het prijsniveau nog onder de piek in 2008.



Alle woningen duurder

Elk type woning is de afgelopen tijd duurder geworden. Met 8,6 procent was de prijsstijging van appartementen het grootst. Vrijstaande huizen stegen met 4,3 procent het minst in prijs ten opzichte van het vierde kwartaal een jaar eerder.



Er zijn het afgelopen jaar 214.793 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is het hoogste aantal sinds het CBS is begonnen met het tellen van de verkopen in 1995.