Free Record Shop-oprichter Hans Breukhoven overleden

Hans Breukhoven. Foto: ANP Kippa (Marcel Antonisse)

In zijn woonplaats Londen is Hans Breukhoven op 70-jarige leeftijd overleden. Hij richtte op 15 oktober 1971 in Schiedam de Free Record Shop op.

De basis van het succes van Breukhoven werd gelegd door zijn baan als gastheer bij de Holland Amerika lijn. Hierdoor kwam hij geregeld in New York, waar hij bij platenzaak Sam Goodies lp's kon kopen met 20 procent korting.



De platen nam Breukhoven mee naar Nederland, waar steeds meer vrienden en bekenden hun platenlijstjes doorgaven, om ze vervolgens met winst te verkopen.



Eerste filiaal

Het eerste filiaal van de Free Record Shop was gevestigd aan het Broersveld in Schiedam. Een pand van nog geen 18 vierkante meter werd wekelijks gevuld met de nieuwste muziek.



Iets dat in die tijd nieuw was, want de muziek werd door Breukhoven uit het buitenland geïmporteerd en voor minder geld verkocht dan bij De Bijenkorf en V&D.



Faillissement

De kleine vestiging in Schiedam werd uitgebouwd tot een imperium van ongeveer 200 filialen in Nederland en België. In 2013 kwam de keten in financiële problemen.



Er werd nog geprobeerd om een doorstart te maken, zonder succes. Een jaar later ging de Free Record Shop failliet.



Publiciteit

Door zijn glamourhuwelijk met Connie Breukhoven, de zangeres die bekend werd onder haar artiestennaam Vanessa, kwam Breukhoven geregeld in de publiciteit. In 2009 werd bekend dat het stel na een huwelijk van 21 jaar ging scheiden.



Alvleesklierkanker

Breukhoven was al lange tijd ziek. In oktober 2014 werd bij de Rotterdammer alvleesklierkanker geconstateerd, waar hij uiteindelijk aan is overleden.



Hans Breukhoven zal naar Nederland worden overgebracht en hier begraven worden.