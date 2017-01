Inval om ontsnapte gevangene levert niks op

Inval Noordmolenstraat Schiedam. Foto: MediaTV

De politie heeft donderdagavond laat een inval gedaan bij een bedrijf aan de Noordmolenstraat in Schiedam. Aanleiding was een tip over de gevangene die woensdag wist te ontsnappen.





Sint Franciscus Gasthuis

De ontsnapte crimineel Elias Adahchour ontsnapte woensdag tijdens een bezoek aan het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Hij werd rond 16.00 uur



Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Donderdagmiddag gaf de politie nieuwe foto's van de ontsnapping vrij. Daarop is Adahchour in het ziekenhuis en rennend op een parkeerterrein te zien.



