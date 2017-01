Jonge Rotterdammers verspreiden liefde voor de fiets

Voor iedereen die nog een oude fiets kwijt wil, heeft de stichting Give a Bike de oplossing. Zij zamelen fietsen in, zodat ze na een opknapbeurt kunnen worden verscheept naar landen waar een fiets het verschil kan maken.

Give a Bike is een initiatief van Maikel Louwerse, Mender Oving en Danny Moelker. In de Keilewerf in Rotterdam hebben ze een eigen werkplek waar ze de fietsen verzamelen en opknappen."We willen zoveel mogelijk fietsen doneren aan sociale projecten waar ook ter wereld," vertelt Louwerse.Het drietal bedacht Give a Bike tijdens een fietstocht naar het Duitse Dortmund. "Dat was een tweedaagse fietstocht om een voetbalwedstrijd van de Bundesliga te bezoeken. Als echte fietsliefhebbers bedachten we toen dat we onze liefde voor de fiets willen doorgeven aan andere mensen over de hele wereld."De eerste lading fietsen die ze gaan verschepen is bedoeld voor Tanzania. Daar worden de fietsen gebruikt door mensen die voorlichting geven bij zwangerschap. "Dankzij de fiets wordt hun werkgebied vergroot, de fiets maakt daar een verschil."Om het initiatief te laten slagen zijn de heren nu hard bezig om meer bekendheid te krijgen. Ook is er een crowdfundactie gestart.