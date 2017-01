Van der Gaag over degradatieduel: 'Komen alle clichés weer bovendrijven'

Mitchell van der Gaag

De ziekenboeg van Excelsior loopt langzaam leeg. Henrico Drost is weer fit en ook Luigi Bruins en Mike van Duinen trainden deze week weer volop mee in aanloop naar het duel met Go Ahead Eagles. Danilo Pantic sloot vrijdag weer aan bij de groepstraining. Of de kersverse aanwinst Jordy de Wijs zondag start wil trainer Mitchell van der Gaag nog niet zeggen.

De oefenmeester van de Rotterdammers is wel blij met de Brabantse verdediger. "Hij voegt fysieke power toe, dat is toch wel een probleem in het hele team. Hij is een linkspoot, heeft een goede crossbal, goede inspeelpass. Daarom wilden wij hem graag hebben," legt Van der Gaag uit. "Hij is fit, maar ik moet de keuze nog maken."



In de komende weken speelt Excelsior tegen Go Ahead Eagles en Roda JC, twee clubs die onder de Rotterdammers staan. "Ja, dan komen alle clichés weer bovendrijven. Daar ontkom je niet aan. We hebben wat goed te maken tegen Go Ahead Eagles, het is duidelijk een zespunten wedstrijd."