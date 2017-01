Feyenoord ongewijzigd tegen Willem II

Van Bronckhorst op de persconferentie

Feyenoord begint zaterdagavond in het duel met Willem II in de Kuip met dezelfde elf spelers als tegen Roda JC. ''De kans is groot dat het middenveld er morgen hetzelfde uitziet als tegen Roda JC'', aldus trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens zijn wekelijkse perspraatje.

Dat betekent dat Jens Toornstra weer op de plek van Karim El Ahmadi begint. El Ahmadi is afwezig vanwege zijn deelname met Marokko aan de Afrika Cup. ‘’Het is een rare situatie. Je bent een speler kwijt, je hoopt dat hij snel terug is, maar gunt hem ook het beste’’, aldus de trainer van de koploper. Verder kan Van Bronckhorst nog niet beschikken over doelman Kenneth Vermeer en verdediger Sven van Beek.



De wedstrijd tegen de nummer twaalf van competitie lijkt op papier geen probleem voor Feyenoord. Toch waakt Van Bronckhorst voor onderschatting. ‘’Wij als groep gaan er niet vanuit dat het makkelijk wordt. Dat gevoel zit ook niet in de ploeg. Misschien wel bij mensen’’, aldus de trainer van Feyenoord.



Feyenoord speelt zaterdagavond om 19:45 uur in de Kuip tegen Willem II. Deze wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel doen verslag van het duel.