Met de oprichting van Free Record Shop was Hans Breukhoven zijn tijd ver vooruit. Dat zegt zijn vriend en zakenpartner Juan da Silva vrijdag tegen RTV Rijnmond in reactie op het overlijden van Breukhoven.

Jarenlang werkte Da Silva bij het muziekimperium van Breukhoven. Hij roemt de Rotterdammer: "Hans was een geweldige ondernemer met wie ik lang samen heb mogen werken. We raakten goed bevriend en ik koester de herinneringen die ik met hem samen heb."Da Silva had een groothandel in klassieke muziek waar Breukhoven zaken mee deed. "Hans vroeg of ik ook popmuziek kon leveren. Dat was lastig, omdat dat in handen was van een kartel dat afspraken had met de platenmaatschappijen."Maar volgens Da Silva had Breukhoven daar maling aan: "Hij importeerde de muziek vanuit het buitenland en verkocht het voor veel minder."Da Silva ging in op het aanbod om samen te werken met Breukhoven en opende op de Nieuwe Binnenweg de derde vestiging van de Free Record Shop. Uiteindelijk werd Da Silva manager company affairs en was hij verantwoordelijk voor de inkoop van de muziek.In die tijd maakte Da Silva veel ontwikkelingen binnen het bedrijf mee: "Eigenlijk was Hans zijn tijd ver vooruit. Eind jaren negentig vroeg hij de platenmaatschappijen om de muziek digitaal aan te leveren voor onlineverkoop, maar zij zagen er helaas geen toekomst in", vertelt Da Silva.Eind maart, begin april komt er een boek uit over de Free Record Shop dat Da Silva en Breukhoven, samen met een ghostwriter, hebben geschreven. Volgens Da Silva komt het boek vol te staan met verhalen over de geweldige tijd bij de muziekwinkel.Op 31 oktober zag Da Silva Breukhoven voor het laatst. "Dat was tijdens zijn verjaardag. Hij gaf een groot feest in de sfeer van Saturday Night Fever. Een geweldige herinnering. Zoals ik Hans daar meemaakte, zo zal ik me hem altijd herinneren."Begin deze week had Da Silva nog contact met Breukhoven en zei hij dat hij er nog voor wilde knokken. Vrijdagochtend kwam het bericht dat Breukhoven was overleden op de leeftijd van 70 jaar.