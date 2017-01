Schaatsers in de Alblasserwaard wagen het erop

In de Alblasserwaard zijn meerdere schaatsers die het al aandurven: de eerste meters maken op echt natuurijs. Maar of het ijs al dik genoeg is, valt te betwijfelen. Het betreden is op eigen risico.

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft het voor de derde achtereenvolgende nacht matig gevroren in de regio. Vrijdagmiddag gaat het licht dooien, maar aankomende nacht zal het opnieuw vriezen.RTV Rijnmondverslaggevers Sanne Teijn en Maikel Coomans zijn in de Alblasserwaard, op zoek naar schaatsers die het aandurven om het ijs op te gaan.In Alblasserdam kunnen waaghalzen niet meer wachten om het ijs op te gaan, dat daar inmiddels zo'n zes centimeter dik is. "We proberen altijd de eerste te zijn in Alblasserdam die het ijs op gaan. Het geeft een kick, je voelt je weer jong."Het ijs kraakt enorm, maar dat maakt volgens deze jongens niet uit. "Krakend ijs breekt niet", zegt een van hen.Niet alleen in Alblasserdam, maar ook in Kinderdijk durven sommigen een tochtje op het ijs aan. De kwaliteit van het ijs is niet overal goed, maar het levert wel prachtige plaatjes op.Ook in Noordeloos neemt de schaatskoorts toe. Hier hebben meerdere mensen de schaatsen uit het vet gehaald.