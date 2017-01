Fietser onder auto in Barendrecht

Ongeluk op de 2e Barendrechtseweg. Foto: Willem Duivestein

Bij een ongeluk op de 2e Barendrechtseweg in Barendrecht is een vrouw zwaargewond geraakt. Ze kwam met haar fiets onder een auto terecht.

Volgens ooggetuigen moest de auto met een lift opgetild worden, zodat de vrouw eronder vandaan gehaald kon worden.



Het 68-jarige slachtoffer is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De 2e Barendrechtseweg is afgesloten voor onderzoek.



Volgens de politie zag de 59-jarige bestuurder van de auto de tegemoetkomende fietser over het hoofd bij het maken van een bocht.