Manu: 'De stap naar het buitenland was te vroeg'

Elvis Manu

Elvis Manu is na anderhalf jaar actief als voetballer in Engeland weer terug in Nederland. De 23-jarige aanvaller speelt sinds begin januari op huurbasis voor Go Ahead Eagles.

Voordat Manu aan zijn avontuur in het buitenland begon, speelde hij voor onder meer bij Feyenoord, Excelsior en Cambuur. Bij Feyenood kende Manu het meeste succes. ''Rotterdam is echt mijn stad. Ik heb hier alles meegemaakt en natuurlijk ook de Kuip. Rotterdam dat blijft apart'', vertelt de aanvaller.



In het seizoen 2015/2016 maakte Manu de overstap naar Brighton & Hove Albion, een club op het één na hoogste niveau in Engeland. Maar daar maakte hij tot dusver weinig speelminuten. ''Op dat moment stond ik er honderd procent achter. Ik ga gewoon voor het avontuur. Achteraf gezien had ik nog een jaar moeten blijven bij Feyenoord of misschien was de stap naar het buitenland te vroeg'', aldus de geboren Dordtenaar.



Tijdens zijn periode bij Brighton werd Manu verhuurd aan Huddersfield Town. Maar ook dat huwelijk is nooit een groot succes geworden. Manu is nu weer terug in Nederland om weer aan voetballen toe te komen. ''Als je niet speelt is het een andere soort vipe om het zomaar te zeggen. Ik denk dat als je ergens voetbalt het niet uitmaakt waar je bent. Dan zit je gewoon lekker in je vel. Voetbal is het mooiste wat er is. Ik denk dat er geen enkele voetballer is die met een glimlach op de bank zit'', vertelt Manu.