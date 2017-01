Ziekenhuizen roepen hartpatiënten terug na alarmerend onderzoek

cardioloog Auke Weevers Sieto Zeeman

Het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht en het Gorinchemse Beatrix Ziekenhuis roepen 300 hartpatiënten terug. Het gaat om mensen, die een biologisch afbreekbare stent in hun lichaam hebben. De stents, die bedoeld zijn om een ader open te houden,blijken risicovoller dan eerder werd aangenomen.

Cardioloog Auke Weevers verwacht dat binnenkort veel meer ziekenhuizen patiënten zullen informeren en terug roepen: "Ik heb met mijn collega's meegedaan aan het onderzoek, dat dit probleem aan het licht bracht. Wij konden dus meteen onze eigen patiënten informeren."



Dordtenaar Sieto Zeeman was één van die patiënten: "Ik schrok me lam, toen ik die brief kreeg. Ik voelde me een tikkende tijdbom. Een paar dagen later belde de specialist me zelf op en inmiddels heb ik extra bloedverdunners gekregen."



Bloedstolsel

Dat laatste is feitelijk de oplossing voor het probleem, zegt Weevers: "Uit de internationale studies bleek, dat de biologisch afbreekbare stents één tot drie jaar na plaatsing vaker een bloedstolsel veroorzaakten dan metalen stents."



Een stent wordt door artsen geplaatst om de hartslagader open te houden en de kans op een hartinfarct te verkleinen. Er is echter altijd een kleine kans, dat zich bij de stent een stolsel vormt, wat juist de kans op een hartaanval groter maakt.



Verbazing

"De kans daarop is overigens erg klein, maar bij de biologisch afbreekbare stents dus iets groter dan altijd werd aangenomen. Ik snap dat mensen hier erg van schrikken, maar de kans blijft erg klein. Bloedverdunners zijn een goed middel om het probleem te voorkomen."



Weevers snapt dat er verbazing is over de recente ontdekking: :"Natuurlijk stoppen we niet zo maar iets in iemands lichaam. Die stents zijn uitgebreid getest, maar na verloop van tijd, waarin heel veel mensen zo'n stent hebben gekregen, kwam dit tevoorschijn."