Vondst: de Vietnamoorlog

CD box Vietnamoorlog

Amerika lijkt met Trump als president meer verdeeld dan ooit. Maar tijdens de Vietnamoorlog ging het er aan het Amerikaanse thuisfront misschien wel nog harder aan toe dan nu.

Wie het niet eens was met het buitenlandbeleid van de regering en daartegen protesteerde, werd al gauw weggezet als een schooier, als een verderfelijke hippie, als on-vaderlandslievend, als een verrader.



Love it or leave it!

'It's America, love it or leave it', klonk het destijds in een liedje, als voorloper van het Nederlandse 'Rot toch op!'. Het Duitse label Bear Family Records bracht in 2010 een box uit met maar liefst veertien cd's vol liedjes over de oorlog in Vietnam.

Roland Vonk, net terug van een vakantie in Vietnam, put uit die box, eindigend met een rake voorspelling van de Amerikaanse senator Wayne Morse uit 1964.



Onverstandige leiders

Morse voorzag dat Amerika begon aan een langdurig avontuur dat heel veel soldaten het leven zou kosten en dat net zo zou eindigen als de Franse verrichtingen in Vietnam daarvoor: met weinig resultaat en met veel protest van de eigen bevolking. Hij had door wat onverstandige leiders kunnen aanrichten.