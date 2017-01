Gulle gevers voor bekeurde KWF-collectant

De Dordtse collectant Harry Dijkstra heeft de afgelopen dagen veel steunbetuigingen gekregen, na de parkeerboete die hij eerder deze week kreeg. Hij moet € 370 euro betalen, omdat hij tijdens het storten van de opbrengst van zijn collecte voor de Kankerbestrijding zijn auto parkeerde op een invalideplek. "Per ongeluk", zegt hij. "omdat ik het bordje over het hoofd zag."

Onbegrijpelijk, vinden veel mensen, die inmiddels hebben aangeboden om een deel van de boete te betalen. "Er worden zoveel overtredingen gemaakt", zegt de Rotterdamse Ellie Scheepstra. "Dan vind ik 370 euro wel een beetje veel. Het is schandalig."Scheepstra is zelf bereid om 'een bijdrage' te leveren. Net al haar moeder, de 89-jarige Nellie. "Het is echt een hoop geld. Daar moet je keihard voor werken, hoor."Ondertussen heeft Dijkstra meer steunbetuigingen gekregen. En niet alleen uit de Drechtsteden. "Ja, er zijn meer mensen die bereid zijn om een deel van het bedrag te betalen", zegt hij ontroerd.In zijn woorden hoor je nog wel de woede over de bekeuring die hij woensdag kreeg. "Ik ben nog geen tien minuten binnen geweest", herhaalt de 62-jarige Dordtenaar. "En ik had zelfs een parkeerkaartje gekocht. Ik had alleen niet gezien dat het om een invalidenparkeerplaats ging. Dat had ik niet gezien, anders had ik wel op het plekje ernaast geparkeerd."De collectant van de Kankerbestrijding gaat protest aantekenen tegen de boete. "Als je daar een goede nette brief bij doet, is de kans aanwezig dat de gemeente de boete laat vallen."Mocht dat het geval zijn, dan hoeven de bijdrages voor de parkeerboete niet terug naar de weldoeners, hebben ze aan Dijkstra laten weten. "De meesten hebben gezegd dat het geld dan overgemaakt kan worden aan de Kankerbestrijding."