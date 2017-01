Excelsior verkoopt 250 halve seizoenkaarten

Woudestein

Excelsior heeft 250 halve seizoenkaarten verkocht voor het tweede deel van de competitie. Dat heeft commercieel directeur Wouter Gudde gezegd in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Vorig jaar kochten 100 supporters een seizoenkaart.

De Kralingers spelen zondag de eerste thuiswedstrijd van 2017 tegen Go Ahead Eagles. Vorig weekend verloor het elftal van trainer Mitchell van der Gaag in Eindhoven van PSV.



Excelsior strijdt in de eredivisie tegen degradatie. In de komende weken speelt de Rotterdamse ploeg tegen de concurrenten Go Ahead Eagles (thuis) en Roda JC (uit). De laatste wedstrijd van Excelsior op eigen veld is tegen Feyenoord, op de voorlaatste speeldag.