Kijk mee met de bevalling van een neushoorn in Blijdorp

Diergaarde Blijdorp laat mensen meekijken met de bevalling van een Indische neushoorn. Met de webcam krijgen mensen een kijkje in de kraamkamer.

De Indische neushoorn Namaste is nu ongeveer zestien maanden zwanger. Volgens de dierentuin heeft ze ook al vollere uiers en gaat ze vaker liggen dan normaal. Dat zouden tekenen zijn van een nadere bevalling.Wanneer de kleine neushoorn ter wereld komt is niet helemaal duidelijk. De draagtijd van een neushoorn is zo lang, dat het moeilijk vast te stellen is wanneer de neushoorn is uitgerekend.Namaste heeft al zes andere jongen op de wereld gezet. De laatste bevalling was vier jaar geleden. De toekomstige vader komt uit een Belgische dierentuin.De webcam naar de kraamkamer van Diergaarde Blijdorp vind je hier