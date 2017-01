Rotterdam wil boer na 18 jaar uitkopen

De gemeente Rotterdam is bereid 3 miljoen euro te betalen om boer Arie Steenwijk uit te kopen. Steenwijk is de laatste boer in de Vlinderstrik aan de noordrand van Rotterdam. Hij wacht al achttien jaar op een nieuwe locatie waar hij zijn bedrijf kan voortzetten.

Vrijdagmiddag had Steenwijk een afspraak met wethouder Eerdmans over de ontstane situatie. Voor de gelegenheid parkeerde de boer zijn eigen gierwagen voor het stadhuis aan de Coolsingel."De hele situatie duurt natuurlijk al heel lang", geeft Eerdmans toe. "Dat willen we gewoon oplossen." Eerdmans omschrijft het bod van € 3 miljoen euro als een 'fors bedrag'.Het bedrag is voor de boer 'veel te laag', maar toch verliet Steenwijk met een goed gevoel het Rotterdamse stadhuis. "Het is toch een eerste stap", zegt de Rotterdamse boer. "Het haalt wel een deel van de spanning weg."Al achttien jaar zit Steenwijk in onzekerheid . "En dat heeft ook zo zijn gevolgen voor je thuissituatie en je gezin. Dit moet niet nog tien tot twintig jaar duren."Steenwijk is ook toegezegd dat zijn situatie wordt besproken met Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. "Omdat de deskundigen het ook niet precies weten hoe ze hiermee om moeten gaan", legt Steenwijk uit.