Rotterdamse fotograaf genomineerd voor Bruidsfoto Award

De kanshebber voor de titel Bruidsfoto van het jaar van Niels Woesthuis

De Rotterdamse bruidsfotograaf Niels Woesthuis is genomineerd voor een Bruidsfoto Award. Hij maakte een bijzondere foto van een traditionele Chinese bruiloft.

Op de foto is te zien hoe een Chinese bruidegom met een pincet de neusharen van een van zijn bruidsjonkers epileert.



"Het was een van de tradities die vaak worden gedaan bij Chinese bruiloften", zegt de fotograaf. "'s Morgens vroeg meldt de bruidegom zich met zijn bruidsjonkers bij het huis van de bruid."



"Daar laten de bruidsmeisjes van zijn aanstaande vrouw hem allerlei opdrachten uitvoeren voordat hij zijn bruid mag meenemen. Die deurspellen leveren vaak hilarische situaties op."



De één de bruid, de ander de bruidegom

Woesthuis fotografeert vaak samen met zijn vrouw Grace, met wie hij het bureau Liefdesmomenten heeft. Zij fotografeert de bruid bij haar voorbereidingen, hij volgt de bruidegom.



"Natuurlijk zorgen we ervoor dat we belangrijke momenten als de kus en het omdoen van de ringen niet missen", zegt Woesthuis. "Maar we zoeken in onze trouwreportages toch vooral de emotie. Een blik naar een vader of oma, de reactie van een kind. Die bijzondere momenten willen we vastleggen."



De foto is genomineerd in de categorie 'Klaar voor de huwelijksdag'. Op 22 mei worden de winnaars bekendgemaakt.