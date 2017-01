Reuzen komen naar de Reus van Rotterdam

Links Takioullah (2,46), rechts Dembele (2,37) en in het midden het beeld van Rigardus Rijnhout (2,38)

Het moet een opvallende verschijning worden komende maandag in Rotterdam. Dan krijgt Rigardus Rijnhout, beter bekend als De Reus van Rotterdam, bezoek van twee mannen die net zo groot zijn als hij. En dat komt bijna nooit voor.

De twee mannen zijn de in Marokko geboren Brahim Takioullah (2.46m) en Abdramane Dembele (2.37m). Takioullah is de op één na langste man ter wereld.



Aanleiding voor de komst van de mannen is een opera, later dit jaar in Haarlem, over een van de langste mannen van de wereld; Cajanus. Maandag gaan de twee lange mannen eerst naar Madurodam. Daarna brengen ze een bezoek aan Rotterdam.



Reus van Rotterdam

Rigardus Rijnhout (1922-1959) staat bekend als de Reus van Rotterdam. In het Oude Westen staat een beeld van Rijnhout op ware grootte (2m38).



Net als Cajanus verdiende Rijnhout zijn geld met zijn lengte. De Reus werkte door zichzelf als wandelend reclamebord te verhuren. Ook verkocht hij ansichtkaarten met foto's van zichzelf.



Cajanus stelde zichzelf tentoon in de achttiende eeuw. Hij kwam uit Finland (2m50) en overleed in 1749 in Haarlem.